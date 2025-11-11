مفوضية الانتخابات تعلن معالجة أعطال 27 جهاز تصويت في إقليم كوردستان واستمرار الاقتراع بسلاسة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن 27 جهاز تصويت واجه مشاكل تقنية خلال عملية الاقتراع العام في إقليم كوردستان، مؤكدةً أنه تمت معالجتها بالكامل واستئناف التصويت بشكل طبيعي.

وقال رئيس مكتب المفوضية في الإقليم، نبرد عمر، خلال مؤتمر صحفي نقلته كوردستان24، إنّ عدد مراكز الاقتراع في الإقليم يبلغ 1312 مركزاً تضم 5599 محطة تصويت، موضحاً أنه منذ انطلاق العملية الانتخابية عند الساعة السابعة صباحاً، واجه 27 جهاز تصويت بعض الأعطال التقنية، لكن الفرق الفنية تمكّنت من إصلاحها بسرعة.

وأضاف أن عملية التصويت تسير حالياً بصورة طبيعية ومنظمة في عموم محافظات العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الاقتراع سيستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وبعد انتهائه ستُرسل البيانات إلى بغداد عبر أجهزة مخصصة، بينما ستُعاد الذاكرات وصناديق الاقتراع إلى مخازن المفوضية العليا.

وافتتحت مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء الدورة السادسة للبرلمان العراقي في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً. يحق لأكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان التصويت واختيار 329 عضوًا للدورة الجديدة للبرلمان العراقي، من بينهم تسعة مقاعد برلمانية مخصصة لكوتا المكونات.