بشتيوان صادق: هذه الانتخابات مصيرية وننتظر مشاركة واسعة من أبناء أربيل ومناطق كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، پشتیوان صادق، سكان مدينة أربيل بجميع أحيائها وبلداتها وريفها إلى المشاركة الفاعلة في عملية التصويت.

جاء ذلك بعد إدلاء صادق بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمدينة أربيل، حيث قال في تصريح لكوردستان24: "هذه الانتخابات مصيرية ومهمة للغاية، ونأمل أن يشارك المواطنون بكثافة ويصوتوا للجهات التي تعمل بصدق لخدمة الإقليم والدفاع عن كيانه الدستوري."

وأضاف الوزير: "من الضروري أن يقف أبناء كوردستان صفاً واحداً للدفاع عن الدستور والفيدرالية وحقوق الإقليم، وأن يثبتوا وحدتهم وإرادتهم السياسية."

وأشار صادق إلى أن المشهد السياسي في العراق لن يتضح قبل انتهاء عملية الاقتراع وإعلان النتائج، مضيفاً: "بعد ذلك سنعمل مع جميع الأطراف التي تؤمن بالدستور والفيدرالية والديمقراطية، بهدف تشكيل حكومة خدمية تؤمن بحقوق مواطني كوردستان ولا تهمّشهم."

كما شدد على أهمية مشاركة أبناء كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، قائلاً: "لدينا خطط جدية لخدمة تلك المناطق، ونأمل من خلال هذه الانتخابات أن نتمكن من إعادة هذه المناطق إلى حضن الإقليم وفق الدستور."

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في الساعة السابعة صباحًا من صباح اليوم الثلاثاء وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً في عموم العراق وإقليم كوردستان، حيث يحق لأكثر من 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص والعام، لاختيار 329 مقعدًا في مجلس النواب العراقي، يتنافس عليها 7744 مرشحًا.