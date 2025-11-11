شاخوان عبدالله: تأثير كل صوت في كركوك بحجم الحرب ضد داعش

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، في مؤتمر صحفي: أن "مواطني كركوك اليوم يعيشون يومًا بالغ الأهمية وقد توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم".

وأضاف: "لقد تحدثنا سابقًا عن هذا الأمر ونؤكد مرة أخرى الآن أن من المهم جدًا للكركوكيين المشاركة، لأن كركوك تختلف عن باقي المدن وفيها تداخل قومي إلى حد ما. يجب على الكورد أن يحافظوا على حقوقهم".

وتابع: "رسالتي للكركوكيين من هنا هي أنه رغم المصاعب وبعد المسافة، عليهم العودة إلى مدينتهم للحفاظ على صوت الكورد، لأن من المهم بالنسبة لنا أن يبقى التوازن الكوردي في هذه المدينة. كل من يصوت هنا، كأنه قاتل في حرب داعش في هذه المدينة، فصوته له نفس التأثير. آمل أن يختار الكورد اليوم مجموعة من الممثلين الجيدين لأنفسهم كي يدافعوا عنهم في البرلمان العراقي."

وأردف: "الرئيس بارزاني تحدث مرارًا أنه بهذا القانون لن نشارك مرة أخرى في الانتخابات. لذلك الآن نبذل كل جهدنا لتغيير القانون في البرلمان العراقي. منذ سنوات ونحن نسعى ليكون هناك دائرة انتخابية واحدة، لأن القانون الحالي أدى إلى تقليل عدد أصوات الكورد في بعض المدن. من المهم جدًا أن يتم تغيير القانون، لأنه حينها ستظهر النسبة الحقيقية للكورد في البرلمان العراقي. وأنا أؤمن أنه إذا أصبحت هناك دائرة واحدة، سيحصل الكورد على 100 نائب في البرلمان".

وفقًا لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، يحق لمليون و715 ألف و600 شخص في دائرة محافظة كركوك التصويت من جميع المكونات القومية والدينية في المحافظة.

تتكون دائرة كركوك من 13 مقعدًا، وأحد هذه المقاعد مخصص لكوتا المسيحيين.

وافتتحت مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء الدورة السادسة للبرلمان العراقي في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً. يحق لأكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان التصويت واختيار 329 عضوًا للدورة الجديدة للبرلمان العراقي، من بينهم تسعة مقاعد برلمانية مخصصة لكوتا المكونات.