الداخلية الاتحادية تعلن اعتقال 14 متورطاً في شجار مسلح أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة في كركوك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة العراقية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 14 متهماً على خلفية حادث شجار مسلح وقع أمام مقر أحد المرشحين في محافظة كركوك، وأسفر عن مقتل اثنين من عناصر شرطة النجدة وإصابة مواطنين.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تنعى ببالغ الحزن والأسى شهيدي الواجب من شرطة النجدة في محافظة كركوك، اللذين ارتقيا أثناء أداء مهامهما لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن".

وأوضحت أنه "في الساعة الثانية من فجر اليوم، اندلعت مشاجرة أمام مقر تابع لأحد المرشحين، تطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حراس المرشح، ما أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبي شرطة النجدة عند وصولهم إلى موقع الحادث، إضافة إلى إصابة مواطنين اثنين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف البيان أن "قوات الشرطة وقيادة شرطة كركوك تحركت فوراً إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنياً واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيراً إلى أنه "تم القبض على 14 متهماً من الضالعين في الحادث، وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة".

وأكدت وزارة الداخلية أنها "ستتعامل بحزم مع أي اعتداء يستهدف القوات الأمنية أو يهدد الأمن والاستقرار، وستطبق بحق المخالفين أقصى العقوبات وفق القانون".

وختمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار خلف أي محاولات لإثارة الفوضى"، مؤكدة أن العملية السياسية تُمارس بالطرق السلمية والقانونية التي تحافظ على أمن المجتمع وهيبة الدولة.