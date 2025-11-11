حازم تحسين بك يدعو الايزيديين الى التصويت لضمان العودة بكرامة الى سنجار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح أمير الديانة الإيزيدية في العراق والعالم، حازم تحسين بك، بأن الإبادة الجماعية ضد الشعب الإيزيدي لا تزال مستمرة، ودعا المجتمع الإيزيدي إلى المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات لضمان عودة المواطنين بكرامة إلى سنجار.

جاءت تصريحات الامير حازم اليوم، الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025، بعد مشاركته في العملية الانتخابية والتصويت في شيخان، حيث تحدث للصحفيين أمام المدرسة التي أدلى فيها بصوته.

وقال مير حازم: "اليوم يوم مهم وتاريخي، لأن الإبادة الجماعية ضد المجتمع الإيزيدي لا تزال مستمرة، وما زال الإيزيديون يعيشون في المخيمات وتحت الخيام. لذلك، يجب التصويت للأشخاص الذين يناضلون من أجل استعادة الحقوق ويسعون لضمان تعويض المواطنين وتوفير الخدمات لسنجار، حتى يتمكن المواطنون من العودة بكرامة إلى سنجار."

وأشار إلى أهمية مشاركة مواطني دائرة نينوى بفعالية وتأثير في هذه الانتخابات لاستعادة حقوقهم.

ووجه مير حازم رسالة إلى المجتمع الإيزيدي، داعيًا الجميع إلى "الذهاب إلى مراكز الاقتراع اليوم، وكما قال الرئيس بارزاني، صوتوا للأشخاص الذين تريدونهم، وصوتوا للأشخاص الذين يدافعون عن حقوق المواطنين الإيزيديين والأرض والوطن."

في دائرة محافظة نينوى، من أصل 34 مقعدًا، خصص مقعد واحد للمكون الإيزيدي، ومقعد واحد للمكون المسيحي، ومقعد واحد للشبك. يبلغ إجمالي عدد الناخبين في دائرة نينوى مليونًا و969 ألفًا و179 شخصًا، ولهم الحق في المشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في 873 مركزًا تضم 3861 محطة اقتراع لاختيار ممثلي المحافظة للدورة السادسة للبرلمان العراقي.

دائرة محافظة نينوى

عدد المقاعد: 34 (8 كوتا نسائية، 7 كوتا مكونات)

عدد المرشحين: 1047 (759 مرشحًا، 288 امرأة)

عدد المرشحين المستقلين: 1

عدد مرشحي المكونات: 13

عدد الأحزاب والتحالفات: 9 تحالفات، 12 حزبًا، 14 قائمة فردية

إجمالي عدد الناخبين: 1,969,179 ناخبًا

عدد المراكز: 873

عدد المحطات: 3,861