الكورد الفيليين: صوتنا للكورد وكوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يشارك الكورد الفيليون، المقيمون في بغداد ومدن عراقية أخرى، في انتخابات البرلمان العراقي بحماس واندفاع كبيرين. وهم يفتخرون بكورديتهم ويقولون: "صوتنا للكورد وكوردستان".

وقال شاب فيلي يرتدي الزي الكوردي وجاء إلى مركز اقتراع في منطقة الكفاح ببغداد: "جئنا لنصوّت لمرشح كوردي فيلي، ونرغب أن يمثلنا في البرلمان العراقي ويدافع عن حقوقنا".

وأضاف هذا الشاب: "في مركز اقتراع (ليلة القدر)، هناك أشخاص كثيرون، وكثير من الناخبين يصوّتون لمرشحهم، لكنني قلت: نحن كورد وسنصوّت للكورد".

من جهتها، قالت امرأة كوردية فيلية: جميع حكومات العراق، دون استثناء، ظلمونا نحن الفيليين. شردونا، استولوا على ممتلكاتنا وبيوتنا، وأبادوا أعزّاءنا. ولكننا لن نتخلى عن كورديتنا وسنصوّت لمرشح كوردي".

مواطن فيلي آخر يسكن في حي الفضل بمنطقة الكفاح يقول: أطالب جميع الكورد الفيليين أن يأتوا ويصوّتوا لمرشح كوردي، لكي يدافع عن حقوقنا في البرلمان العراقي. لقد تعرضنا لظلم كبير فقط لأننا فيليون وكورد.

وأفاد مراسل كوردستان24 بأن "قوة أمنية كبيرة تمركزت أمام مراكز الاقتراع، وأغلقت معظم الشوارع الرئيسية في منطقة الصدر. لكن ذلك لم يؤثر على حضور عدد كبير من الكورد الفيليين إلى مراكز الاقتراع".