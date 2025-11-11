العيداني: التداول السلمي للسلطة من أفضل التجارب التي حصلت في العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، أن التداول السلمي للسلطة من أفضل التجارب التي حصلت في العراق.

وقال العيداني في مؤتمر صحفي، أن "تجربة التداول السلمي للسلطة عمرها اكثر من 20 عاماً في العراق وهي من افضل التجارب التي حصلت في العراق".

ولفت الى ان "الشعب وعى لأهمية الديمقراطية"، داعياً الى "المشاركة والتصويت الى شخص المناسب"، موضحاً أن "القوات الأمنية أدت دورا كبيرا في حماية العملية الانتخابية".

وأكمل، أن "التصويت الخاص والعام يقرب أماني العراقيين، وارتفاع النسب في التصويت الخاص هي وعي لدى القوات الأمنية"، معرباً عن أمله بأن "تكون نسب التصويت مرتفعة، وان يتجسد من خلالها وعي المواطن".

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.

وافتتحت صباح، اليوم الثلاثاء، أبواب مراكز الاقتراع لانطلاق عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقاً للمفوضية، فأن عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 11/11/2025 عند الساعة السابعة صباح، وأضافت أن عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.