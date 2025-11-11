ذي قار تسجل إقبالًا متفاوتًا في الانتخابات… ومراقبون: المشاركة مقبولة ديمقراطيًا

منذ ساعتين

ذي قار (كوردستان24)- تشهد مراكز الاقتراع في محافظة ذي قار، ولا سيما في الأقضية والنواحي، إقبالًا لافتًا منذ ساعات الصباح الأولى، مع تزايد واضح في كثافة التصويت مع اقتراب فترة ما بعد الظهر التي تُعد ذروة المشاركة عادة في المحافظات العراقية.

وقال رزاق عبيد ظاهر، مدير شبكة منظمة تموز لمراقبة الانتخابات، في تصريح خاص لكوردستان24، إن “مراكز الأقضية والنواحي في شمال وجنوب ذي قار تشهد إقبالًا واسعًا، وبعضها يشهد زحامًا ملحوظًا، خصوصًا في مناطق الشطرة والرفاعي والجبايش”.

وأضاف: “على العكس من ذلك، ما تزال المراكز داخل المدن تشهد إقبالًا أقل، وهو نمط يتكرر في كل دورة انتخابية”.

وأوضح عبيد أن هذا التفاوت ليس جديدًا، مبينًا:

“خلال خمس دورات انتخابية سابقة، كان الإقبال في الأقضية والقرى أعلى دائمًا من المراكز داخل المدن؛ وهذا جزء من السلوك الانتخابي المعتاد في المحافظة”.

وأشار إلى أن ساعات الذروة المتوقعة ستكون بعد الساعة الثالثة عصرًا، حيث يتوافد الناخبون بعد انتهاء دوام العمل والأنشطة اليومية.

المشاركة ونسبها… قانونيًا ودوليًا

وحول نسبة المشاركة العامة، أكد مدير شبكة تموز أن القانون العراقي لا يشترط نسبة معينة لاعتبار الانتخابات صحيحة، مضيفًا أن انخفاض نسب التصويت ليس أمرًا استثنائيًا في التجارب الديمقراطية حول العالم.

وقال: “في العديد من الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا وحتى في الولايات المتحدة، تتراوح نسب المشاركة بين 37% و40%، وتُعد مقبولة تمامًا باعتبار التصويت خيارًا ديمقراطيًا حرًا".

تأتي الانتخابات الحالية في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة، وتفاوت في المزاج الانتخابي بين المحافظات، مع دعوات للمشاركة الواسعة من قوى سياسية مختلفة، مقابل دعوات أخرى للمقاطعة، ما يجعل نسبة التصويت مؤشرًا مهمًا لقراءة اتجاهات الشارع العراقي.