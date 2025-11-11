المفوضية تعلن نسبة المشاركة في التصويت العام حتى منتصف النهار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نسبة مشاركة الناخبين حتى منتصف نهار اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025، في التصويت العام لانتخابات البرلمان العراقي.

ووفقاً لإحصائيات المفوضية، فإن نسبة المشاركة في التصويت العام حتى ظهر اليوم بلغت 23.90%.

نسبة المشاركة في التصويت العام:

صلاح الدين: 31.57% (255,074 ناخباً)

نينوى: 30.67% (603,949 ناخباً)

الأنبار: 30.51% (284,902 ناخباً)

أربيل: 28.93% (289,892 ناخباً)

كركوك: 28.85% (258,823 ناخباً)

دهوك: 27.36% (197,808 ناخباً)

السليمانية: 24.88% (278,480 ناخباً)

ديالى: 24.29% (237,251 ناخباً)

بغداد-الكرخ: 23.04% (423,186 ناخباً)

البصرة: 22.21% (346,499 ناخباً)

بابل: 22.02% (235,698 ناخباً)

ذي قار: 21.90% (233,297 ناخباً)

المثنى: 21.45% (101,173 ناخباً)

واسط: 20.02% (149,133 ناخباً)

القادسية: 19.98% (135,841 ناخباً)

كربلاء: 19.53% (123,977 ناخباً)

بغداد-الرصافة: 18.20% (400,994 ناخباً)

النجف: 18.16% (144,467 ناخباً)

ميسان: 16.63% (95,241 ناخباً)