البيشمركة تدين الاعتداء على شاب بسبب رفع علم كوردستان في طوزخورماتو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أدانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025، بشدة حادث الاعتداء الذي تعرض له شاب كوردي في قضاء طوزخورماتو من قبل أحد أفراد الجيش العراقي، بسبب حمله علم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيانها، إن "هذا السلوك يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، ويتعارض مع مبادئ الدستور العراقي الذي يعترف بعلم كوردستان رمزاً لهوية الإقليم ضمن النظام الاتحادي الديمقراطي في العراق".

وأكد البيان أن "علم كوردستان يمثل رمز الكرامة والانتماء القومي لشعب كوردستان، ولا يجوز أن يكون سبباً للإساءة أو العنف بحق المواطنين".

وطالبت وزارة البيشمركة الجهات القانونية وقيادة العمليات المشتركة في العراق بـ"اتخاذ خطوات عاجلة وفتح تحقيق جدي في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه وفق القانون"، مشددة على ضرورة "منع تكرار هذه التصرفات التي تسيء إلى مبدأ التعايش السلمي بين المكونات وتضر بالجهود الوطنية الرامية لترسيخ الاستقرار".

واختتمت الوزارة بيانها بالقول إن "الحفاظ على الاحترام المتبادل بين القوات الأمنية والمواطنين هو أساس الأمن والاستقرار، وأن مثل هذه التجاوزات لا تخدم المصلحة العامة".