تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء في إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 12 تشرين الثاني 2025 في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية داخل الإقليم.

وبحسب التوجيه، فإن الدوام سيُعلّق في المؤسسات الرسمية فقط، فيما ستستمر الدوائر الخدمية والمرافق الحيوية بالعمل بنظام المناوبة لضمان عدم انقطاع الخدمات المقدمة للمواطنين

وجاء في البيان الصادر عن دائرة الإعلام والمعلومات، أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الإدارية المعتادة، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون توقف.