مواطنو پردێ: نصوت لعلم كوردستان

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- مواطنو پردێ، يحملون علم كوردستان ويتوجهون إلى مراكز الاقتراع ويقولون: من أجل أرواح الشهداء وضحايا الأنفال والقصف الكيميائي ومن أجل إعادة علم كوردستان إلى بردى، نصوت.

وقال مراسل كوردستان24: سكان پردێ جاءوا إلى مراكز الاقتراع بحماس وحضور كبير. عدد الناخبين في هذه المدينة 22,395، وحتى الآن صوت 6,376 شخصاً.

وقال أحد الموطنين: نحن نصوت من أجل إعادة پردێ وجميع المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، نريد وصول النواب الكورد إلى البرلمان العراقي، ليدافعوا عن حقوقنا في بغداد".

وقال مواطن آخر: آمل بعد هذه الانتخابات أن يعود علم كوردستان والبيشمركة إلى هذه المدينة الكوردستانية؛ أطلب من كل كوردي مخلص أن يشارك في التصويت من أجل أن نحصل على حقوقنا من خلال هذه الانتخابات.

وافتتحت مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء الدورة السادسة للبرلمان العراقي في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، 11 تشرين الثاني 2025، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساءً. يحق لأكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان التصويت واختيار 329 عضوًا للدورة الجديدة للبرلمان العراقي، من بينهم تسعة مقاعد برلمانية مخصصة لكوتا المكونات.