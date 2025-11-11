تحالف مراقبة الانتخابات يرصد ملاحظات على سير الاقتراع في انتخابات 2025

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات، تقريره الأولي حول سير عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، مؤكداً أن العملية تسير بصورة عامة بشكل هادئ ومنتظم حتى منتصف نهار اليوم، مع تسجيل عدد من الملاحظات التي تتطلب المتابعة.

وقال التحالف إن تقريره الذي يعتمد على بيانات واردة من آلاف المراقبين المنتشرين في مراكز الاقتراع في عموم المحافظات، جرى توثيقها عبر النماذج الإلكترونية المعتمدة حتى الساعة 12:00 ظهرًا.

أبرز الملاحظات التي تم رصدها:

تقييد حركة المراقبين: تسجيل 152 حالة مُنع خلالها المراقبون من أداء دورهم داخل بعض المراكز.

خروقات من قبل ناخبين: السماح بدخول الهواتف المحمولة إلى محطات الاقتراع واستخدامها في تصوير بطاقات الاقتراع.

تدخلات حزبية ورسمية: دخول مسؤولين حكوميين وحزبيين إلى مراكز الاقتراع وحدوث تواصل مباشر مع الناخبين داخل المحيط الانتخابي.

تصويت جماعي: رصد حالات محدودة للتصويت الجماعي.

تفاوت إداري: اختلاف في مستوى أداء وتدريب موظفي المفوضية من مركز إلى آخر.

استمرار الدعاية: بقاء مظاهر الدعاية الانتخابية قرب بعض المراكز رغم القوانين التي تمنع ذلك.

تأثير مباشر من مرشحين: توزيع أوراق أو توجيهات انتخابية للناخبين عند مداخل بعض المراكز.

مشادات وأعمال عنف: تسجيل حوادث شجار وعنف في عدد من مراكز الاقتراع أو محيطها.

وأشار التحالف إلى أن هذه الملاحظات لا تعني بالضرورة اضطراب العملية الانتخابية، لكنه شدد على ضرورة معالجتها لضمان نزاهة الإجراءات، مؤكداً أن التفاصيل الكاملة ستُدرج في التقرير النهائي بعد انتهاء عملية العد والفرز.