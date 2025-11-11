وزير الدفاع الهندي يتوعد بمحاكمة المسؤولين عن تفجير نيودلهي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- توعّد وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، الثلاثاء، بمحاكمة المسؤولين عن انفجار سيارة أوقع ما لا يقل عن ثمانية قتلى في نيودلهي، الإثنين.

وقال سينغ خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الهندية إن "الوكالات الرئيسية ... في البلاد تجري تحقيقا سريعا ومعمقا في الحادث ستعلَن استنتاجاته قريبا.

مؤكدا أن "المسؤولين عن هذه المأساة سيحالون على القضاء ولن يتم التسامح معهم تحت أي ذريعة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون في انفجار سيارة الإثنين في وسط نيودلهي في موقع قريب من القلعة الحمراء التاريخية.

وعلى الإثر أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي انه "قام بمراجعة الوضع" مع وزير الداخلية أميت شاه ومسؤولين آخرين، مقدما تعازيه إلى أسر القتلى.

ووقع الانفجار في وقت مبكر مساء بالقرب من محطة مترو في حي دلهي القديمة المزدحم، بينما كان الناس عائدين من عملهم.

وقال مفوّض شرطة العاصمة ساتيش غولشا للصحافيين إنّ "سيارة كانت تتحرّك ببطء توقفت عند إشارة حمراء، ووقع انفجار فيها ونتيجة للانفجار تضرّرت أيضا سيارات قريبة".

وقال زعيم المعارضة راهول غاندي في بيان إنّ "الأنباء عن انفجار سيارة بالقرب من محطة القلعة الحمراء في دلهي مفجعة للغاية".

واندلع حريق في ست سيارات على الأقل.

وتعدّ القلعة الحمراء التي اكتمل بناؤها في عهد المغول في العام 1648، أحد أشهر المعالم في الهند.