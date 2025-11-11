رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في كركوك يوجه نداءً عاجلاً للمشاركة في الانتخابات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجه حسن مجيد، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، نداءً عاجلاً إلى أهالي المدينة للمشاركة في التصويت قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

وفي رسالة مصورة، قال مجيد: " يا أهالي مدينتنا الحبيبة كركوك، أدعو المواطنين الذين لم يتوجهوا بعد إلى صناديق الاقتراع، أن يبادروا لطفاً بالذهاب والإدلاء بأصواتهم."

وأضاف أن المشاركة ضرورية "لكي نتمكن من تسجيل نسبة مشاركة جيدة"، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي محدود.

وتابع قائلاً: "لم يتبق سوى القليل من الوقت، أقل من ثلاث ساعات. لذا، نناشد كل من لم يذهب للتصويت بعد، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع".

وأنطلقت صباح اليوم الثلاثاء عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة.