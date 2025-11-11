محافظ أربيل: عملية الاقتراع تجري بانسيابية تامة دون أي خروقات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي تجري بشكل منظم وهادئ في مختلف مراكز الاقتراع داخل المحافظة، دون تسجيل خروقات أو معوقات تُذكر حتى منتصف نهار اليوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025.

وجاءت تصريحات خوشناو خلال جولة ميدانية شملت عددًا من مراكز ومحطات الاقتراع في مدينة أربيل، رافقه فيها كل من:

مروان محمد نجار، مسؤول مكتب مفوضية الانتخابات في أربيل، والعميد كامل محمد، مدير شرطة أربيل، والعميد خسرۆ غازي، مدير الشؤون الداخلية في المحافظة.

وقال خوشناو في تصريح صحفي عقب جولته: حتى الآن، لم تُسجل أي مشاكل أو خروقات. العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وهادئ، مع معالجة بعض الملاحظات التقنية البسيطة التي تعاملت معها مفوضية الانتخابات بشكل سريع.

إشادة بالقوات الأمنية والمؤسسات الخدمية

وثمّن محافظ أربيل جهود قوات الأسايش والشرطة والبيشمركة والدوائر الخدمية والإدارية في تأمين المراكز الانتخابية وتنظيم العملية.

مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان وفرت كافة الإمكانيات لضمان سير الانتخابات بأجواء مستقرة وشفافة.

دعوة المواطنين للمشاركة

ودعا خوشناو الناخبين في أربيل إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بإرادة حرة، قائلاً:

"نريد ممثلين حقيقيين يدافعون عن حقوق كوردستان في بغداد، ويحافظون على أصوات المواطنين ولا يفرّطون بها."

أرقام وإحصائيات

وفق البيانات الرسمية الصادرة عن مفوضية الانتخابات: يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في محافظة أربيل 1,002,087 ناخبًا.

ينتشر 528 مركز اقتراع تضم 2,003 محطة داخل المحافظة.

بدأت عملية التصويت عند الساعة 7:00 صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى 6:00 مساءً.