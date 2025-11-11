تحطّم طائرة شحن عسكرية تركية عند الحدود بين أذربيجان وجورجيا

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء تحطّم طائرة شحن عسكرية تركية عند الحدود بين جورجيا وأذربيجان أثناء عودتها إلى البلاد.

وأفادت الوزارة على "إكس" "تحطّمت طائرة الشحن التابعة لنا من طراز سي-130 التي أقلعت من أذربيجان من أجل العودة، عند الحدود الجورجية-الأذربيجانية".

مشيرة إلى أن عملية البحث والإنقاذ جارية. ولم توضح إن كان الحادث تسبب بسقوط ضحايا ولا عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأكدت وزارة الداخلية الجورجية في بيان تحطم "طائرة عسكرية تركية" كانت متجهة إلى تركيا.

مشيرة إلى أنها سقطت "على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود الجورجية" مع أذربيجان.