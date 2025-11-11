خليل زاد يشيد بأداء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات العراقية

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال الدبلوماسي والسفير الأمريكي الأسبق لدى العراق، زلماي خليل زاد، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، حقق أداءً جيداً جداً في الانتخابات البرلمانية العراقية بحصوله على أكثر من مليون صوت.

وأضاف زاد في تدوينة على منصة إكس، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن الانتخابات التي جرت اليوم في العراق سارت بشكل جيد وأفضل من المتوقع.

وأشار إلى أن مستوى المشاركة كان أعلى مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم مقاطعة مقتدى الصدر، مؤكداً أن تأثيره قد يكون تراجع.

وأكد زاد أن الانتخابات لم تشهد أي حوادث أمنية أو اضطرابات كبيرة، وأنه من المبكر الحديث عن النتائج بشكل قاطع.

وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الرئيس مسعود بارزاني حقق في كوردستان نتائج جيدة جداً بحصوله على أكثر من مليون صوت.

وبيّن أن فريق رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني في بغداد يتصدر النتائج حتى الآن، مؤكداً أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل غداً.

Today's elections in Iraq went well and better than expected. The level of participation was higher than the last election national elections despite Mutada Sadr's boycott. Perhas his influence has declined. There were no significant disruptions or security incidents. It too… — Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) November 11, 2025

وتجاوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاجز المليون صوت في النتائج الأولية للتصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وأُغلِقت صناديق الاقتراع ضمن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2025.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، انطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي في إقليم كوردستان والعراق منذ الساعة السابعة من صباح الثلاثاء.

وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.

وبلغ عدد الناخبين في إقليم كوردستان مليونين و800 ألف ناخب، وكانوا موزعين على ألف و312 مركز اقتراع في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.

وتنافس أكثر من 7,740 مرشحاً، كان ثلثهم تقريباً من النساء، ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، بينما شارك 75 مستقلاً فقط هذا العام، على 329 مقعدًا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.