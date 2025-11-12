المرجع الأعلى السيستاني غير راضٍ عن تردي الخدمات... ويدعو المسؤولين إلى أداء واجبهم تجاه الشعب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نقل السياسي والأكاديمي العراقي الدكتور عبد الهادي الحكيم، عضو مجلس النواب الأسبق والمقرّب من المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، عن سماحة المرجع تأكيده على ضرورة أن يبذل المسؤولون أقصى جهودهم لتقديم أفضل الخدمات للشعب العراقي، والاهتمام الجاد بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال الحكيم في تصريحٍ عقب لقائه السيد السيستاني في مكتبه بالنجف الأشرف، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2025)، إنه استمع إلى توجيهات المرجع الأعلى وتوصياته بضرورة الدفاع عن حقوق المواطنين المظلومين الذين ما زال كثير منهم لم يحصلوا على كامل حقوقهم رغم مضي أكثر من عقدين على سقوط النظام السابق.

وأضاف أن السيد السيستاني شدد على أهمية العمل بروح وطنية خالصة ومسؤولية أخلاقية لخدمة الناس، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي يستحق إدارة حقيقية قادرة على تلبية تطلعاته وتحسين مستوى حياته".

وأوضح الحكيم أنه ناقش مع المرجع الأعلى عدداً من القضايا المتعلقة بحاضر العراق ومستقبله، مؤكداً أن "توجيهات السيد السيستاني تمثل نبراساً لكل من يسعى لخدمة هذا الوطن وشعبه بعيداً عن المصالح الضيقة".