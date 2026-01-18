معبر إبراهيم الخليل: إعادة وإتلاف أكثر من 14 ألف طن من السلع المخالفة خلال 2025

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية معبر إبراهيم الخليل بإقليم كوردستان، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، عن إحصائية سنوية لنشاطات المختبرات ولجان التفتيش، مؤكدة منع استيراد كميات كبيرة من السلع والمواد غير المطابقة للمواصفات خلال عام 2025.

ووفقاً لبيان صادر عن قسم العلاقات والإعلام في المعبر الحدودي، فقد شهدت الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2025 وحتى 31 كانون الأول 2025 عدم الموافقة على دخول 14,174 طناً من المواد المتنوعة من قبل المختبرات واللجان المختصة.

وأوضح البيان الإجراءات المتخذة كالآتي:

* الإعادة: تم إعادة أغلب هذه المواد إلى جهة المصدر لعدم مطابقتها لتعليمات حكومة إقليم كوردستان.

* الإتلاف: جرى إتلاف القسم الآخر منها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها.

وفي هذا السياق، وجهت مديرية معبر إبراهيم الخليل الدولي شكرها وتقديرها لجميع الكوادر والموظفين، مشيدةً بإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم، وحرصهم العالي على حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان تنفيذ التعليمات الرسمية بدقة.