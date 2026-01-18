أبو بكر كارواني: الرئيس بارزاني يملك استراتيجية حلّ المشاكل بين قسد ودمشق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي أبو بكر كارواني، أن "الرئيس مسعود بارزاني قادر على لعب دورٍ مؤثرٍ وإيجابي في معالجة الملفات الشائكة بين كوردستان سوريا (مناطق الإدارة الذاتية) وحكومة دمشق."

وفي هذا السياق، يرى محللون سياسيون أن إقليم كوردستان بات يمتلك رصيداً سياسياً ودبلوماسياً يمكن توظيفه بشكل بناء على الساحة السورية في أعقاب اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس بارزاني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك في أربيل.

وأوضح كارواني في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن أهمية لقاء أربيل تكمن في الموقع المثالي الذي يحتله الإقليم.

وقال: أربيل تمتلك شبكة علاقات إقليمية ودولية واسعة ومتينة رسمت بعناية، ويمكنها تسخير هذه العلاقات لضمان عدم تجاهل مصير كورد سوريا وحماية حقوقهم.

ولم يقتصر دور الإقليم، في نظر المحلل، على الجانب الإنساني فحسب، بل رأى أنه مرشح طبيعي لعبور الدبلوماسية بين أطراف الأزمة.

وأضاف كارواني: من الضروري أن تلعب أربيل دور محور للتقريب بين الأطراف السورية، لأن إقليم كوردستان يُعتبر العمق الاستراتيجي الحقيقي لكل أجزاء كوردستان، ما يمنحها فهماً أعمق لتعقيدات المشهد.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، فيما يُنظر إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس بارزاني ودوره في رسم خارطة طريق، تمنع تأزم الوضع السوري.