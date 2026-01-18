عبد الله أوجلان: ما يحدث في سوريا هو محاولة لتقويض عملية السلام

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وفد إيمرالي المتمثّل بلجنة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) عن فحوى اجتماعها مع زعيم حزب العمال الكوردستاني المحتجز عبد الله أوجلان، وأفادت بأنها زارت جزيرة إمرالي يوم 17 كانون الثاني، وعقدت لقاءً مع أوجلان استمر قرابة ساعتين ونصف.

وخلال اللقاء، جدّد أوجلان تأكيد التزامه بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، واستمراره في دعوته التي أطلقها في 27 شباط، كما شدّد مجددًا، في هذا الإطار، على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لدفع العملية قدمًا.

وجاء في البيان أن المحور الرئيسي للاجتماع كان التطورات في سوريا، حيث أعرب أوجلان عن قلقه الشديد إزاء ما يجري هناك وتصاعد حدة التوتر.

معتبرًا ذلك محاولة لتقويض عملية السلام والمجتمع الديمقراطي.

وفي الوقت نفسه، أكد أوجلان أن جميع القضايا في سوريا لا يمكن حلها إلا عبر الحوار والتفاوض وبالحكمة، وأنه من الضروري معالجتها بهذه الطريقة.

كما أعلن أوجلان استعداده لتحمّل مسؤوليته من أجل حل هذه المسألة عبر الحوار والابتعاد عن الصراع، مجددًا دعوته إلى جميع الأطراف للاضطلاع بدورهم الإيجابي والتعامل مع هذا الملف بمسؤولية وحساسية.