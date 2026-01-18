سيتم الانتهاء من إنجاز طريق گۆمسپان- أربيل قبل الموعد المحدد

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يعدّ تقاطع گۆمەسپان من أبرز المشاريع الحيوية في محافظة أربيل، إذ يربط طرق (كويه – گۆمەسپان – بستورة) بمدينة أربيل عبر تصميم دائري حديث وثلاثة جسور علوية، ما يوفّر حركة مرور انسيابية ومستمرّة دون توقف في الاتجاهات الأربعة.

ووصل المشروع إلى مراحله النهائية، حيث تم إنجاز 98% من أعمال طريق (أربيل – گۆمەسپان) المزدوج، ويبلغ طول الطريق وصولاً إلى كسنزان 16 كيلومتراً، فيما يضم المشروع 40 جسراً وممراً سفلياً، بمشاركة أكثر من 600 آلية متنوعة يومياً.

ونُفذ المشروع من قبل مجموعة هيمن، على أن يُنجز قبل الموعد المحدد.

وقال مدير مشاريع الطرق في مجموعة هيمن أمير أحمد في تصريحٍ لـ كوردستان24: أرى مشروعاً متكاملاً من حيث الإرشادات المرورية، والجدران، وأنظمة تصريف المياه. وفي تقاطع گۆمەسپان، تتيح ثلاثة جسور شاهقة حركة مرور سلسة نحو الجهات الأربع (أربيل، گۆمەسپان، كويه، وبستورة) دون أي اختناقات مرورية.

المشروع نُفذ على مرحلتين بطول إجمالي يبلغ 38 كيلومتراً، ويرتبط بطريق (أربيل – كويه) عبر جسر علوي حديث عند نُصب كسنزان.

ويُسهم هذا المشروع الاستراتيجي في تسهيل حركة المواطنين، وزيادة أعداد السياح، وتقليل الازدحام المروري، إذ تحوّل الطريق بعد أن كان يُعد من أكثر الطرق خطورة واكتظاظاً إلى محور حديث وآمن، ضمن خطة لتحويل جميع المداخل المؤدية إلى أربيل إلى طرق مزدوجة بالكامل.

المواطن سفر فرحان قال في تصريحٍ لـ كوردستان24: أنا سعيد بهذا الطريق الجميل، وأشكر حكومة الإقليم عليه. لقد انتهى الخطر الذي كان يهدد حياتنا سابقاً؛ فبعد أن كنت أستغرق 45 دقيقة للوصول إلى أربيل، أصبحت أصل الآن خلال 10 إلى 15 دقيقة فقط بكل سهولة.

من جانبه، قال المواطن أحمد ياسين : نودّع اليوم طريق الموت وحوادثه المؤلمة، ونقود على طريق عصري ومنظم يوفر لنا الأمان ويخدم أهالي المنطقة بشكل ممتاز.

يُذكر أن حجر الأساس لمشروع طريق (أربيل – گۆمەسپان) المزدوج وُضع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024، ومن المقرر إنجازه قبل موعده المحدد.

كما يدخل مشروع طريق (بستورة – گۆمەسپان) المزدوج مراحله التصميمية النهائية، على أن تنطلق أعمال التنفيذ فور انتهاء موسم الأمطار الحالي، ويُنجز المشروع بالكامل قبل نهاية العام.