النتائج الأولية للانتخابات في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق.

وقالت المفوضية في مؤتمرٍ صحفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11%، مؤكدةً أن عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة.

واعتبرت المفوضية أن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن، موضحةً المفوضية أن 60 محطة لم يتم إرسالها إلكترونياً.

وفيما يلي نتائج كافة المحافظات: