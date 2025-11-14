5 فوائد صحية خفية لفيتامين "د"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يقدم فيتامين "د"، المعروف بدوره في تقوية العظام، مجموعة من الفوائد الصحية المذهلة التي تتجاوز هذا الدور التقليدي بكثير، وفق مجموعة من الدراسات الدولية.

وأوضح الباحثون في جامعتي "ماستريخت" في هولندا، وإكسترا في بريطانيا بالتعاون مع جامعات في الولايات المتحدة، أن فيتامين "د" ليس مجرد عنصر لتقوية العظام، بل عامل أساسي للصحة العامة، إذ يقي من أمراض القلب والخرف وضعف العضلات، حسب صحيفة الغارديان، الخميس.

ويُعرف فيتامين د باسم فيتامين الشمس لأنه يُنتج في الجلد عند التعرض لأشعة الشمس، لكن كثيرين لا يحصلون على كميات كافية منه، خصوصاً في فصول الشتاء الطويلة.

ورصدت الدراسات 5 فوائد صحية رئيسية لفيتامين د، تشمل تعزيز صحة القلب والدماغ والذاكرة، بالإضافة لدعم صحة الفم والأسنان والعضلات.

صحة الفم والأسنان

أظهرت مراجعات علمية أن نقص فيتامين د يرتبط بزيادة خطر تسوس الأسنان والتهابات اللثة وصعوبة شفاء الجروح الفموية.

وأثبتت الدراسات أن فيتامين د ينظم استقلاب الكالسيوم والفوسفور الضروري لتقوية الأسنان، كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب والبكتيريا تساعد على مكافحة التهابات الفم.

قوة العضلات

تشير الدراسات إلى أن فيتامين د يساعد على تحسين قوة العضلات، خصوصاً لدى كبار السن أو من يعانون من نقصه.

كما أثبتت الأبحاث أن نقص هذا الفيتامين يزيد خطر ضعف العضلات المرتبط بالعمر بنسبة 70 في المائة، مما يرفع احتمالية السقوط. ويرتبط ذلك بدور الفيتامين في إصلاح الأنسجة العضلية وتنظيم انقباض العضلات عبر التحكم في الكالسيوم.

تعزيز وظائف الدماغ

أظهرت دراسات واسعة في الولايات المتحدة أن نقص فيتامين د يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 53 في المائة، ومرض ألزهايمر بنسبة 69 في المائة.

ويؤكد الباحثون أن الفيتامين يعبر حاجز الدماغ الدموي، ويؤثر في الالتهاب والإجهاد التأكسدي، كما يساعد على تفكيك البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، مما يجعله عاملاً وقائياً محتملاً لصحة الدماغ حتى في الأعمار المبكرة.

حماية القلب

أثبت الباحثون أن المستويات المنخفضة من فيتامين د ترتبط بزيادة خطر أمراض القلب. وأظهرت النتائج أن تعديل الجرعة للوصول إلى المستوى الأمثل في الدم يمكن أن يخفض خطر النوبات القلبية الثانية إلى النصف. كما يمكن لهذا الفيتامين أن يقي من السكتات الدماغية ويحسن التعافي بعدها.

منع الكسور

يلعب فيتامين د دوراً رئيسياً في امتصاص الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان لبناء العظام. ويؤدي نقص الفيتامين إلى الكساح عند الأطفال ولين العظام عند البالغين، فيما أثبتت الدراسات انخفاض معدلات السقوط والكسور بعد تصحيح نقص فيتامين د لدى كبار السن.

ويوصي الأطباء في المملكة المتحدة بأن يحصل جميع البالغين والأطفال فوق سن الخامسة على 10 ميكروغرامات (400 وحدة دولية) من فيتامين د يومياً، خصوصاً من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، حين تقل أشعة الشمس.

وتشمل الفئات الأكثر عرضة لنقص فيتامين د كبار السن، الذين يحتاجون إلى 10 ميكروغرامات يومياً لدعم صحة العظام والعضلات والوقاية من الكسور وضعف العضلات المرتبط بالعمر. كما يُوصى للنساء الحوامل والمرضعات بنفس الجرعة اليومية، مع إمكانية زيادتها لمن لديهن بشرة داكنة أو تعرُّض قليل لأشعة الشمس.

ويُعد الأشخاص الذين لا يغادرون منازلهم كثيراً عُرضةً للنقص، لذا يُنصح لهم بتناول مكملات فيتامين د طوال العام لتعويض قلة التعرض للشمس والحفاظ على صحتهم العامة.