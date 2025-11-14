نيجيرفان بارزاني يهنئ بمناسبة الذكرى الـ241 لتأسيس مدينة السليمانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة 14 تشرين الثاني 2025، بمناسبة الذكرى الـ241 لتأسيس مدينة السليمانية، مؤكدا ان السليمانية اسم بارز في التاريخ الثقافي والسياسي الكوردستاني.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى الـ 241 لتأسيسها، أتقدم بأحر التهاني لمدينة التضحية والنضال، مدينة السليمانية الحبيبة، عاصمة الثقافة ومركز الأدب والفن، ولكافة أهلها الكرام.

السليمانية اسم بارز في تاريخنا الثقافي والسياسي، ولقد كانت دائمًا مؤثرة ومصدر تقدير وفخر لشعب كوردستان. أتمنى دوام التقدم والازدهار والعمران والسلامة للسليمانية ولكل كوردستان.