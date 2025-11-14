موسكو تعلن سقوط حطام مسيّرات أوكرانية على محطة نووية روسية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول روسي الجمعة أن حطام طائرات مسيّرة أوكرانية سقط على محطة للطاقة النووية في جنوب غرب روسيا في اليوم السابق، ما تسبب في انخفاض إنتاج المحطة مؤقتا.

وقال رئيس وكالة "روساتوم" النووية الروسية أليكسي ليخاتشوف خلال مؤتمر صحافي "لا شكّ في أن نحو ثماني مسيّرات كانت موجهة نحو محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية".

وأضاف أنه تم إسقاطها جميعها، لكن "حطاما سقط وألحق أضرارا بلوحة التحكم الرئيسية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتابع "كإجراء احترازي تم فصل ثلاث وحدات من محطة الطاقة (...) عن الشبكة وخفضت قوتها إلى أقل من 50%"، مضيفا أن أعمال الصيانة أتاحت استئناف إنتاج المحطة بكامل طاقتها بسرعة.

تقع محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية على بعد حوالى 500 كيلومتر من موسكو.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات منذ بداية النزاع باستهداف المواقع النووية، ما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إصدار تحذيرات.

في أيلول/سبتمبر الماضي، اتهمت روسيا أوكرانيا بإطلاق طائرة مسيّرة هجومية على محطة سمولينسك للطاقة النووية، دون التسبب في أي خلل تشغيلي في المحطة.

وسيطر الجيش الروسي على محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المعطلة في اليوم الأول من هجومه في شباط/فبراير 2022، قبل أن ينسحب منها بعد شهر.

كما استولت موسكو على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، ولا تزال تسيطر عليها.