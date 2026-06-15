مصفاة نفطية في كركوك تنهي خدمات مئات الموظفين

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أربيل (كوردستان 24)- نظم مئات العاملين في مصفاة نفطية بقرية خالوبازياني التابعة لكركوك، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية غاضبة، تنديداً بقرار إدارة الشركة إنهاء خدمات 250 موظفاً بشكل مفاجئ، وسط اتهامات بأن القرار يقف وراءه "دوافع سياسية" وليس أسباباً اقتصادية.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى قرار مالك المصفاة — التي يعود تاريخ تأسيسها إلى نحو عشرين عاماً — بالإيقاف التام لخدمات هذا العدد الكبير من العمال.

وهو القرار الذي جابهه الموظفون المسرحون بالتجمع وإعلان الرفض القاطع لتشريدهم.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان 24، كشف أحد الموظفين المتضررين عن كواليس القرار قائلاً: "نعمل في هذه المنشأة منذ سنوات طويلة، والإدارة تتذرع اليوم بشح الأعمال لإنهاء خدماتنا، وهي ذريعة واهية كون المصافي والشركات المماثلة في المنطقة تعمل بكامل طاقتها دون أي عوائق.

وأضاف: نحن على يقين بأن هناك خلافات سياسية نتحمل نحن العمال الكادحون تبعاتها وثمنها الباهظ.

من جانبهم، أفاد عمال آخرون بأن إدارة المصفاة كانت قد مهدت لهذه الخطوة بإيقاف العمليات الإنتاجية جزئياً قبل نحو سبعة أيام توطئة لتسريحهم.

لافتين في الوقت ذاته إلى دخول وانتشار قوة أمنية "حزبية خاصة" داخل أسوار المصفاة بالتزامن مع هذه الإجراءات.

وفي الجانب الإنساني والمعيشي، أبدى المحتجون استياءهم الشديد من توقيت القرار الذي يهدد استقرار عائلاتهم.

مشيرين إلى أن رواتبهم كانت تخضع لاستقطاع شهري ثابت يقدر بـ 45 ألف دينار عراقي لصالح صندوق الضمان الاجتماعي في بغداد.

وحذر العمال من أن غالبية المسرحين يعيشون ظروفاً مادية معقدة، ويعتمد الكثير منهم على الإيجار ومثقلون بالديون، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحماية حقوقهم المعيشية.