زراعة كوردستان ترفع حظر الصيد وتكشف عن حجم الإنتاج المحلي للأسماك

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، عن رفع الحظر الرسمي عن صيد الأسماك في عموم مناطق الإقليم، تزامناً مع إطلاق تحذيرات مشددة ضد أي ممارسات صيد جائرة تهدد التوازن البيئي.

وجاء في بيان الوزارة، أن المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة أصدرت قراراً بإنهاء فترة الحظر الموسمي والسماح للصيادين بممارسة نشاطاتهم بشكل طبيعي بدءاً من اليوم، وذلك بعد اكتمال الفترة الزمنية المخصصة لحماية تكاثر الثروة السمكية.

وشددت الوزارة على أن فتح موسم الصيد لا يعني السماح بالأساليب المدمرة؛ مؤكدة حظر الصيد باستخدام الصعق الكهربائي، المواد السامة، المتفجرات، أو الشباك الضيقة (ذات الفتحات الصغيرة) حظراً تاماً وفي جميع الأوقات.

ووصف البيان هذه الأساليب بأنها تؤدي إلى "إبادة جماعية" للأحياء المائية، مشيراً إلى إخطار كافة الجهات الإدارية والأمنية المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.

ويفرض إقليم كوردستان حظراً سنوياً على صيد الأسماك يمتد من شهر آذار/مارس وحتى منتصف حزيران/يونيو، لضمان نجاح موسم التكاثر الطبيعي وزيادة المخزون السمكي في المسطحات المائية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن الإقليم يستهلك سنوياً نحو 65 ألف طن من الأسماك، يُنتج منها محلياً حوالي 40 ألف طن عبر مشاريع ومزارع سمكية تمتد على مساحة 15 ألف دونم، في حين تعتمد الأسواق على الاستيراد والتجارة الخارجية لسد الفجوة والاستهلاك المتبقي والمقدر بـ 25 ألف طن.