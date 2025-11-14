القضاء الفرنسي يُغرّم مهرّبي نفايات إلى إفريقيا نحو مليون يورو

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حُكم على مهرّبي نفايات غير قانونية إلى إفريقيا بالسجن مع وقف التنفيذ وغُرّموا نحو مليون يورو، في روان بشمال فرنسا، على ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية الجمعة.

مَثُل سبعة متّهمين من مالي ونيجيريا بالإضافة إلى شركتين أمام القضاء في 14 تشرين الأول/أكتوبر، بتهمة تصدير سلع ضارة بالصحة العامة من ميناء لو هافر في شمال فرنسا، معظمها قطع غيار سيارات غير معالجة بيئيا وأجهزة منزلية مستعملة.

وأعلن المدعي العام في روان سيباستيان غالوا، في بيان، الحكم على المتهمين السبعة بالسجن مع وقف التنفيذ لمدد تراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرا بالإضافة إلى تغريمهم مبالغ تراوح بين 11300 و303900 يورو.

كما صدر حكم بحق متّهمَيْن بحرمانهما من إدارة الأعمال أو العمل المهني.

غُرِّمت الشركتان بـ20 ألف يورو و303900 يورو.

وأوضح غالو أنّ "إجمالي الغرامات المفروضة بلغ أكثر من مليون يورو"، وفق ما نقلته فرانس برس.

كانت إجراءات الجمارك تُدار عبر شركة "كاي تي اف" التي تمت محاكمتها بصفتها شخصا معنويا، إذ كانت تُصرّح بشكل احتيالي عن هذه البضائع على أنها "أغراض شخصية" تعود إلى أشخاص ينتقلون إلى الخارج.

وعُثر خلال التحقيق على فواتير مزوّرة تتعلق بمعالجة محركات لإزالة ملوّثات منها.