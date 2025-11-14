المفوضية توضّح آلية حسم الشكاوى والطعون قبل اعتماد النتائج النهائية للانتخابات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، تفاصيل آلية البتّ في الشكاوى والطعون قبل اعتماد القائمة النهائية للفائزين.

وذكرت نائب المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة، في تصريحٍ للوكالة الرسمية للأنباء، أن "عملية توزيع المقاعد وتسمية الفائزين تمر بعدة مراحل قبل إعلان النتائج النهائية".

وأشارت إلى أن "المفوضية تعمل أولاً على حسم الشكاوى المقدمة، بالإضافة إلى معالجة المحطات التي لم ترسل نتائجها خلال الساعات الست الأولى من اغلاق صناديق الاقتراع، والتي كان يفترض أن تصل عبر الوسط الناقل".

وأوضحت أن "النتائج الأولية المعلنة تكون قابلة لتقديم الطعون بشأنها، وبعد ذلك يتم التعامل مع الطعون وحسمها من قبل المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات"، لافتةً إلى أن "الهيئة القضائية تعلن بعد ذلك الانتهاء الكامل من جميع الطعون، ويعد خطابها تبليغاً رسمياً للمفوضية باكتمال هذه المرحلة".

وبيّنت أن "المفوضية تقوم بعد ذلك بإرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة"، مضيفةً أن "النتائج التي ترفع للمحكمة تتضمن أسماء الفائزين وتحدد عددهم البالغ 329 نائباً يشغلون مقاعد مجلس النواب".

وأكدت أن "الأمر لا يتعلق بمدة زمنية محددة، وإنما بخطوات يجب استكمالها".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق.

وقالت المفوضية في مؤتمرٍ صحفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 56.11%، مؤكدةً أن عمليات العد والفرز مطابقة للإلكتروني بنسبة 100 بالمئة.

واعتبرت المفوضية أن هذه النتائج أولية غير قابلة للطعن، موضحةً أن 60 محطة لم يتم إرسالها إلكترونياً.

وأظهرت النتائج الرسمية الصادرة عن المفوضية أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني, تصدّر نتائج انتخابات مجلس النواب في ثلاث محافظات رئيسية هي أربيل ودهوك ونينوى.

كما حقق الحزب تقدماً لافتاً في السليمانية، ليجمع في مجموع أصواته أكثر من مليون صوت على مستوى المحافظات الأربع، في تأكيد جديد على مكانته كأكبر قوة سياسية في إقليم كوردستان والعراق عموماً.

وبجمع الأصوات من المحافظات الخمس (دهوك، أربيل، نينوى، السليمانية، كركوك)، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على نحو 1,099,826 صوتاً، ليظل من الأحزاب الأكثر تصويتاً وتمثيلاً في إقليم كوردستان والعراق.