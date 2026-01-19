رئيس حكومة إقليم كوردستان من دافوس: نتطلع لبناء شراكات استراتيجية عالمية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رسميًا "بيت كوردستان" في مدينة دافوس السويسرية، اليوم الاثنين 19 كانون الثاني 2026. وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، شدد مسرور بارزاني على أهمية مشاركة الإقليم في هذا المحفل الدولي، مستعرضًا استراتيجية حكومته لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية وفتح أبواب كوردستان أمام الاستثمارات الأجنبية.

كما أعرب رئيس الحكومة في كلمته عن سعادته باجتماع وفد الإقليم، مؤكدًا أن "بيت كوردستان" سيكون خلال الأيام المقبلة مركزًا حيويًا لاستقبال الضيوف والوفود الدولية ومنصة لتأسيس روابط وعلاقات استراتيجية متينة.

وأشار مسرور بارزاني إلى الأهمية الاستثنائية لمنتدى دافوس بوصفه أحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع صناع القرار السياسي وقادة الاقتصاد العالمي، قائلًا: يعد هذا المنتدى فرصة ذهبية لتبادل الرؤى حول التحديات والفرص الراهنة، وهو منبر لنا ككورد لنشارك بفعالية في تطوير علاقاتنا على المستويين السياسي والاقتصادي.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الدور المحوري لوفد رجال الأعمال والقطاع الخاص في الإقليم، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تتيح للمستثمرين الكورد فرصة التواصل المباشر مع نظرائهم الدوليين وبناء جسور التعاون، بهدف "فتح المزيد من الأبواب أمام المستثمرين العالميين للعمل في كوردستان". كما وجه شكره وتقديره لرجال الأعمال والرعاة الذين ساهموا في إنجاح مشروع "بيت كوردستان".

وأبدى مسرور بارزاني تفاؤله بالنمو الملحوظ في حجم تمثيل الإقليم هذا العام، قائلًا: "يسعدنا أن نرى هذا العدد الكبير من المشاركين، وهو دليل واضح على التطور والنمو؛ وربما سنحتاج في العام المقبل إلى مكان أكبر لاستيعاب الجميع".

وفي ختام كلمته، لخص رئيس الحكومة الأهداف العليا لهذه المشاركة، معربًا عن أمله في أن تسفر اللقاءات المرتقبة مع القادة العالميين عن "نقل الصورة الحقيقية للواقع السياسي والاقتصادي في إقليم كوردستان"، بما يضمن حشد المزيد من الدعم الدولي لشعب وحكومة الإقليم.