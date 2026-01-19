حمد أمين: حضور رئيس الوزراء إلى دافوس لنقل الرسالة الكوردية في هذا الوضع الحساس له بعدٌ استراتيجي

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يشارك الفنان الكوردي ماهر حمد أمین في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "داڤوس"، عبر سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية التي تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري لإقليم كوردستان في هذا المحفل الدولي البارز.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، استعرض حمد أمين أجندة عمله الفني داخل أروقة "بيت كوردستان" في داڤوس.

مؤكداً أن مشاركته تستمر لعدة أيام وتتضمن تقديم نتاجات فنية تهدف إلى نقل الهوية الثقافية والموسيقية للشعب الكوردي إلى الوفود والشخصيات العالمية المشاركة.

وأشار إلى أن "بيت كوردستان" يمثل منصة استراتيجية لتعريف العالم بالتاريخ والفن الكوردي العريق.

وإلى جانب البعد الثقافي، شدد حمد أمين على الأهمية البالغة لحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في هذا المنتدى العالمي، خاصة في ظل الظروف الحساسة والمعقدة التي تمر بها المنطقة وغرب كوردستان (كوردستان سوريا).

وأضاف الفنان الكوردي أن اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة مع قادة الدول وكبار المسؤولين الدوليين تشكل فرصة جوهرية لتسليط الضوء على قضايا المنطقة، وتثبيت دعائم العلاقات السياسية والدبلوماسية للإقليم على الساحة الدولية.

يُذكر أن "بيت كوردستان" في داڤوس، الذي يُفتتح سنوياً على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، بات مركزاً حيوياً يجمع تحت سقفه المستثمرين والسياسيين والمبدعين الكورد.

ويسعى المركز من خلال هذا التواجد النوعي إلى إيصال رسالة إقليم كوردستان القائمة على السلام، الإعمار، والثراء الثقافي إلى المجتمع الدولي.