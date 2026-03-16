عراقجي ينفي وجود اتصالات مع مبعوث ترامب ويؤكد: واشنطن قتلت الدبلوماسية

أربيل (كوردستان24)- نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشدة الأنباء المتداولة حول وجود اتصالات جديدة بين طهران والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشدداً على أن الولايات المتحدة قد "قتلت الدبلوماسية" عبر هجماتها العسكرية، وأن ترويج مثل هذه الأخبار يهدف فقط إلى تضليل أسواق النفط والرأي العام.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء 17 آذار/مارس 2026، رد عراقجي رسمياً على التقارير التي تحدثت عن استئناف الحوار مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص. ونفى الوزير الإيراني وجود أي تواصل جديد، قائلاً: "آخر تواصل لي مع ويتكوف يعود إلى ما قبل قرار دونالد ترامب بقتل الدبلوماسية، وذلك عبر هجوم عسكري آخر غير قانوني ضد إيران".

وحول دوافع انتشار هذه الأنباء، أرجع عراقجي السبب إلى محاولات التلاعب بالأسواق، مؤكداً أن "أي ادعاء بخلاف ذلك، يهدف بوضوح إلى خداع وتضليل تجار النفط والرأي العام".

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل يوم الاثنين 16 آذار/مارس 2026، عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع، أن اتصالات مباشرة بدأت خلال الأيام القليلة الماضية بين ستيف ويتكوف وعراقجي. ورغم أن التقرير لم يوضح مدى عمق أو أهمية الرسائل المتبادلة، إلا أنه وصفها بأنها أول تواصل مباشر معروف بين الجانبين منذ اندلاع المواجهات العسكرية الأخيرة.