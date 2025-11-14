تجدد التوتر في مضيق هرمز بعد اختفاء ناقلة نفط قرب إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تراقب البحرية الأميركية الوضع بشأن انحراف ناقلة نفط عن مسارها قرب إيران، ودعت مصادر أمنية إلى تعزيز اليقظة في مضيق هرمز بعد احتجاز ناقلة النفط من قبل القوات الإيرانية.

غادرت ناقلة النفط "تالارا"، التي ترفع علم جزر مارشال وتحمل حمولة 73,371 طنا، ميناء الحمرية في الإمارات يوم الخميس متجهة نحو سنغافورة. انحرفت الناقلة فجأة عن مسارها في الساعة 08:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، أثناء عبورها خليج عمان، على بعد 22 ميلاً بحرياً شرق خورفكان.

أظهرت آخر إشارة بثها نظام التعريف الآلي للناقلة في الساعة 12:06 توجهها نحو المياه الإقليمية الإيرانية. رصدت طائرة مسيرة للبحرية الأميركية كانت موجودة في مكان الحادث، ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار.

ونقلت مصادر بحرية لرويترز أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي استولى على الناقلة "تالارا" واقتادها إلى السواحل الإيرانية، ولم تصدر أي تعليقات رسمية من إيران حتى الآن.

وأصدرت شركة أمبري للأمن البحري تحذيرًا للملاحة، مشيرة إلى أن الناقلة سبق أن تم الاقتراب منها بواسطة ثلاثة قوارب صغيرة أثناء عبورها مضيق هرمز، ونصحت السفن التجارية بالبقاء في حالة يقظة أثناء عبور المضيق والإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه.

يذكر أن آخر عملية احتجاز سفينة من قبل إيران كانت في أبريل 2024، عندما استولى الحرس الثوري على سفينة الحاويات "إم إس سي آريز" أثناء مرورها عبر مضيق هرمز.

إيران احتجزت ناقلة

قال مسؤول أميركي إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال خلال مرورها من مضيق هرمز اليوم الجمعة، لتحول اتجاه السفينة إلى المياه الإيرانية، وذلك في أول حجز من نوعه خلال شهور في المياه الاستراتيجية.

ولم تقر إيران بمصادرة السفينة "تالارا" التي كانت تتحرك من عجمان بدولة الإمارات، باتجاه سنغافورة عندما اعترضتها قوات إيرانية، حسبما قال مسؤول دفاع أميركي لمناقشة مسائل استخباراتية.

ومن ناحية أخرى، حلقت مُسيرة إم كيو-4 سي تريتون، تابعة للبحرية الأميركية فوق المنطقة حيث كانت تتواجد "تالارا"، لساعات اليوم الجمعة، حيث رصدت عملية الاحتجاز، بحسب ما أظهرته بيانات تعقب السفن التي حللتها أسوشيتد برس (أ ب).

بدورها، أعلنت هيئة بحرية بريطانية عن تفاصيل جديدة حول الواقعة التي حدثت قبالة سواحل خورفكان في الإمارات وأدت إلى تغيير مسار ناقلة نفط بشكل مفاجئ أثناء عبورها خليج عمان. ورجحت أنها من تدبير دولة.

وحذر الجيش البريطاني من احتمال وجود "نشاط دولة" وراء قيام سفينة كانت تعبر من مضيق هرمز، بتغيير مسارها فجأة إلى المياه الإقليمية الإيرانية اليوم الجمعة، فيما قالت شركة أمن خاصة إن سفنا صغيرة اعترضت السفينة في وقت سابق.

وذكرت شركة كولومبيا لإدارة السفن أن السفينة المحملة بشحنة من وقود الديزل عالي الكبريت كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى سنغافورة عندما فقد الاتصال بها.

وذكر مصدران بحريان لرويترز أن تقييما أوليا يشير إلى أن الحرس الثوري حرك ناقلة النفط الخام تالارا نحو الساحل الإيراني.

وكانت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة كشفت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن تلقيها بلاغاً بشأن حادث وقع في بحر العرب على بعد 20 ميلاً بحرياً شرق خورفكان في دولة الإمارات.

وأوضحت الوكالة البريطانية للتجارة البحرية أنها رصدت نشاطاً وصفته "بالمشبوه" على صلة بالحادث، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل، لكنها أكدت بدء السلطات التحقيق فيه.

وفي وقت لاحق، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة إن ناقلة نفط خام ترفع علم جزر مارشال كانت في طريقها من الإمارات إلى سنغافورة انحرفت عن مسارها بشكل مفاجئ أثناء عبورها خليج عمان، واتجهت نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

ورجحت أنها واقعة استهداف. وأضافت أمبري أن ثلاثة قوارب صغيرة اقتربت في وقت سابق من السفينة، أثناء إبحارها جنوبا عبر مضيق هرمز.

المصدر: العربية نت