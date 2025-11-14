قتلى وجرحى في ستوكهولم جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قتل أشخاص عدة، وأصيب آخرون بعدما صدمت حافلة ركابا كانوا ينتظرون في محطة للحافلات في وسط ستوكهولم، الجمعة، في ساعة الذروة، وفق الشرطة.

وأشارت الشرطة في بيان إلى مصرع أشخاص وإصابة آخرين في الحادث، موضحة أنها "لن تعلّق في الوقت الراهن على عدد أو جنس أو أعمار الضحايا".

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام سويدية انتشارا كبيرا للشرطة وسيارات الإسعاف وآليات الطوارئ في الموقع.

وبذل طواقم الإغاثة جهودا أسفل الحافلة ذات الطابقين لمساعدة أشخاص عالقين تحتها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ناديا نورتون، إن سبب الحادث لم يتّضح بعد، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضافت: "سيتعين على التحقيق تحديد ما حدث. من المبكر جدا الإدلاء بأي تصريحات ولا أريد التكهن بأي شيء".

وأعلنت توقيف سائق الحافلة وفتح تحقيق في جريمة قتل عن غير عمد، في إجراء روتيني.

وقالت نورتون "يجب أن نستجوبه، ثم سنرى هل سيُطلق سراحه أو سيُحتجز".