رغم ذلك سيبقى مسجوناً.. محكمة تركية تأمر بالإفراج عن رسام كاريكاتور

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أمرت محكمة تركية الجمعة بالإفراج عن رسام الكاريكاتور دوغان بهليفان الذي تمّ توقيفه في تموز/يوليو بعد نشر رسم اعتُبر مسيئا للنبي محمد في مجلة ليمان الساخرة.

غير أنّ بهليفان سيبقى في السجن بتهمة منفصلة تتعلق بإهانة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان "MLSA".

ويُتهم رسام الكاريكاتور بإهانة إردوغان في منشورين على منصة إكس، في العامين 2019 و2024، بحسب منظمة العفو الدولية.

واعتقل أربعة من العاملين في المجلة، من بينهم بهليفان، في تموز/يوليو على خلفية رسم وصفه الرئيس التركي بأنه "استفزاز حقير" و"جريمة كراهية".

محذرا من أن من يقفون وراءه سيُلاحقون بتهمة "إهانة النبي".

وأُطلق سراح الموظفين الثلاثة الآخرين قبل جلسة الاستماع الأولى.

ونفت المجلة والعاملون فيها بشدة أي صلة بين الرسم والنبي محمد.

وقال بهليفان عبر رابط فيديو لمحكمة اسطنبول الجمعة، إنه "لم يكن ينوي التحريض على الكراهية والعداء في المجتمع من خلال الرسم الكاريكاتوري"، وفقا لمنظمة MLSA.

وأضاف "منذ اعتقالي، احتُجزت في زنزانة. ومنذ خمسة أشهر، أنا وطفلي وزوجتي وعائلتي ضحايا".

وأمرت المحكمة بالإفراج عنه ورفع الرقابة القضائية المطبّقة على سائر المتهمين.

ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في الخامس من أيار/مايو.

AFP