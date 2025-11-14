إصابة امرأة في انفجارٍ بمنطقة المزة وسط العاصمة السورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصيبت امرأة بجروح ليل الجمعة جراء انفجار في منطقة المزة في دمشق، تحقق السلطات في طبيعته، وفق ما نقل الاعلام الرسمي السوري.

وأفادت وكالة الانباء الرسمية "سانا" عن "دوي انفجار في منطقة المزة، يجري التحقق من طبيعته". وأسفر عن "إصابة امرأة" بجروح وفق معلومات أولية.

وفي وقت لاحق، أورد التلفزيون الرسمي نقلا عن مصدر أمني أن الانفجار نتج من "هجوم لمجهولين استهدف منزلا" في منطقة المزة 86.

وتجري قوات الأمن، وفق المصدر، "تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين".

ونشر التلفزيون صورا أظهرت فجوة في جدار إحدى غرف المنزل، شبيهة بتلك التي يحدثها القصف بصاروخ او قذيفة.