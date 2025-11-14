غرق أسرة سورية أثناء رحلة هجرة خطرة من ليبيا إلى اليونان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- لقيت السيدة مها حسن، زوجة بسام فهد دنيا، ونجلاها زين وحيدرة بسام دنيا من مدينة السقيلبية في محافظة حماة السورية، مصرعهم غرقاً في البحر خلال محاولة الوصول إلى اليونان عبر السواحل الليبية، في رحلة هجرة نحو ألمانيا، وفق ما أفادت شبكة أخبار السويداء.

وأشارت الشبكة إلى أن السيدة الراحلة قد غادرت مصر متجهة إلى ليبيا برفقة أطفالها الأربعة، قبل أن تنطلق في رحلة بحرية خطرة عبر البحر المتوسط.

وأوضحت الشبكة أن فرق الإنقاذ اليونانية أفادت أن ابنتيها، البالغة إحداهما 15 عاماً والأخرى 11 عاماً، نجتا وتم انتشالهما مع آخرين وصلوا إلى الشواطئ اليونانية سالمتين.

ومنذ سقوط نظام الأسد وتسلم المعارضة بقيادة أحمد الشرع السلطة، ما تزال سوريا تواجه آثار الحرب الأهلية الممتدة، مع تدمير واسع للبنية التحتية وضعف كبير في الخدمات الأساسية.

ويستمر الوضع الاقتصادي في التدهور مع ارتفاع الفقر والتضخم، في حين يبقى الأمن هشاً بسبب التوترات المستمرة، ما دفع العديد من السوريين، خصوصاً الأطفال والعائلات، للسعي وراء الأمان والحياة الكريمة خارج البلاد عبر الهجرة الخطرة.