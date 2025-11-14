واشنطن تعلن إبرام اتفاقات تجارية مع الأرجنتين وغواتيمالا والإكوادور والسلفادور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن البيت الأبيض الخميس إبرام اتفاقات تجارية مع الأرجنتين وغواتيمالا والإكوادور والسلفادور، وهي الأحدث منذ فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على العديد من الدول.

وأوضح أن الموز والبنّ من المواد الغذائية التي قد تنخفض أسعارها بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين وسط تزايد الاستياء إزاء كلفة المعيشة في ظل رئاسة ترامب الثانية.

وقال البيت الأبيض إن الدول الأربع وافقت على فتح أسواقها أمام المنتجات الأميركية في حين تمنح واشنطن إعفاءات جمركية على بعض السلع في المقابل.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحافيين "نعتقد أن هذه الاتفاقات ستساعد في تحقيق توازن تجاري، وتحقيق المعاملة بالمثل، وخفض العجز في الأمد البعيد".

وأضاف "نتوقع أن تكون هناك بعض التأثيرات الإيجابية على الأسعار، بالنسبة إلى مواد غذائية مثل البنّ والكاكاو والموز".