طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الرعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 14 تشرين الثاني 2025، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتتركز شدتها في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ دهوك 20، وأربيل 21، والسليمانية 22، ونينوى وكركوك والانبار وواسط 25، وبغداد وديالى وصلاح الدين وميسان والديوانية وذي قار والمثنى والبصرة 26، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل27".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في المنطقة الجنوبية مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً في المنطقين الوسطى والشمالية وتتركز شدتها في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية، مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً وتتركز شدتها في المناطق الشرقية منها، فيما يكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم".

وبين أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".