إسرائيل تنفي علاقتها بالاستهداف الأخير الذي وقع بحي المزة السوري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نفى مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025، علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة بسوريا.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "لا توجد علاقة لإسرائيل بالهجوم".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، أنها حدّدت موقع إطلاق الصواريخ على حي المزة بدمشق، متوعدة بملاحقة المسؤولين واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة والسوريين.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن العاصمة دمشق تعرضت لاعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، باشرت على الفور التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق.

وأعلنت الوزارة أن فريقا عسكريا مختصا تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان الإطلاق، حيث جرى تأمين الموقع لاستكمال التحقيقات.