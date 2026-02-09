محاولة سرقة وتخريب تستهدف صمامات الأمان في بئري نفط بالبصرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أخمدت تشكيلات شركة نفط البصرة، تسربا غازيا خطيرا ناتجا عن محاولة سرقة وتخريب استهدفت صمامات الأمان في بئري نفط في حقل السندباد جنوب شرق البصرة .

و نقلت الجریدة الرسمیة، عن معاون المدير العام لشؤون الحقول والتراخيص، كاظم عبد الحسن كريم أن "الفرقة الفنية والهندسية التابعة للشركة، نجحت في السيطرة على تسرب غازي في البئرین الرابعة والخامسة من حقل السندباد الاستكشافي." موضحا "أن مخربين حاولوا العبث بصمامات الأمان الخاصة برؤوس الآبار بقصد السرقة، مما أدى إلى حدوث انضغاط عكسي وتسرب للغاز المصاحب بضغوط عالية".

وأضاف كريم، أنه فور تلقي البلاغ، وجه مدير عام الشركة باسم عبد الكريم الشمخاني، باستنفار كوادر فرق السيطرة على الآبار والإطفاء والسلامة للتوجه إلى الموقع تحت ظروف خطرة، يصاحبها سوء في الأحوال الجوية شهدها الحقل من أمطار ورعد وبرق وتغير في سرعة الرياح. مشيرا إلى أن التوجيهات تضمنت مطالبة الجهات الأمنية وحماية المنشآت في الشركة بتكثيف الرقابة على المواقع النفطية الحيوية لردع كل من يحاول العبث بمقدرات الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن "تفعيل الإجراءات الدفاعية الفورية والفنية باستخدام معدات يدوية وآلية مانعة للاحتكاك، حال دون وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار بيئية جسيمة".