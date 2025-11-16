ساسان عوني: محطة معالجة المياه ستحل مشكلة ومعاناة قديمة في أربيل

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن ساسان عوني، وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي في أربيل أن هذا المشروع هو أحد المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان.

وقال وزير البلدية والسياحة في كلمته: مشروع تنظيف مياه الصرف الصحي في أربيل سيحل مشكلة ومعاناة قديمة للعاصمة. هذا المشروع يخدم المواطنين وسيكون سبباً لإنهاء المشاكل البيئية والصحية الناتجة عن عدم وجود شبكة للصرف الصحي في مدينتنا.

وأضاف ساسان عوني أن مشروع تنظيف مياه الصرف الصحي في أربيل يتكون من ثماني مراحل، واليوم، بحضور رئيس وزراء حكومة الإقليم، يتم وضع حجر الأساس للمرحلة السابعة.

وأوضح وزير البلديات والسياحة قائلاً: "كمية مياه الصرف الصحي اليومية لمدينة أربيل تبلغ 318 ألف متر مكعب يومياً، ومع إكمال المرحلة الأولى من هذا المشروع، سيتم تنظيف 266 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي في أربيل."

وأضاف ساسان عوني أيضاً: سيتم تنفيذ المشروع من قبل حكومة إقليم كوردستان وبالتعاون مع شركة "أوزان" المحلية خلال سنة ونصف.

وفي ختام تصريحاته، قال وزير البلدية والسياحة: وزارة البلدية والسياحة تخطط في المستقبل لربط جميع أحياء أربيل بشبكة الصرف الصحي وتغطية جميع قنوات الصرف الصحي في الأحياء.