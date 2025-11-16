الرئيس بارزاني: ليس لدينا فيتو على أي شخص أو جهة… ما يهمّنا هو الالتزام بالفيدرالية والدستور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس مسعود بارزاني إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يمتلك فيتو على أي طرف سياسي في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدًا أن المعيار الأساسي لدى الحزب هو الإيمان الحقيقي بالفيدرالية والالتزام بنص وروح الدستور.

وجاء تصريح الرئيس بارزاني خلال لقائه اليوم الأحد 16 تشرين الثاني 2025 في بيرمام مع عرفان صديق، السفير البريطاني في العراق، الذي قدّم تهانيه للرئيس بارزاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية وفوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأكثر من مليون صوت.

وبحسب بيان لمقر بارزاني أنه السفير البريطاني في العراق خلال اللقاء، هنّأ الرئيس بارزاني على نجاح عملية انتخابات مجلس النواب العراقي، وكذلك على ذلك الفوز الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي تجاوز أكثر من مليون صوت. كما أعرب عن أمله أن تأخذ العملية السياسية بعد الانتخابات في العراق مسارها الصحيح من أجل تشكيل حكومة اتحادية بمشاركة جميع الأطراف السياسية.

من جانبه، شكر الرئيس بارزاني السفير البريطاني، وأوضح أنه على الرغم من تلك العقبات التي وُضعت أمام الحزب، إلا أن الحزب – وبفضل الثقة القوية لشعب كوردستان – تمكن من تحقيق فوز كبير. كما وصف الرئيس بارزاني مرحلة ما بعد الانتخابات بأنها مرحلة مهمة، وأشار إلى أنه من أجل تصحيح مسار الحكم في العراق وتنفيذ بنود الدستور، يجب على جميع الأطراف السياسية العمل بجدية على هذه المسائل والاقتراب من بعضهم البعض، وأخذ العبرة من أخطاء الماضي.

كما قال الرئيس بارزاني إنه فيما يتعلق بالحزب وإقليم كوردستان، فإن تنفيذ الدستور سيكون الأساس الرئيسي للحوار من أجل تشكيل الحكومة المقبلة في العراق، وليس لدينا فيتو على أي شخص أو جهة. ما يهمّنا هو أن يكون لأي طرف إيمان كامل بالفيدرالية على أساس الدستور، وكذلك أن يكون مؤمنًا بتنفيذ الدستور وإصدار القوانين الخاصة بالمواد الواردة فيه، وتنفيذ تلك القوانين التي صدرت وفق الدستور ولم تُنفّذ حتى الآن، مثل قانون مجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز. وكل طرف يلتزم بتنفيذ الدستور سيكون الأقرب لنا ولإقليم كوردستان.

وفيما يتعلق بالمسائل الداخلية في إقليم كوردستان، قال الرئيس بارزاني إنه قبل انتخابات البرلمان العراقي قدّموا كل المرونة، وكان قد سبق بيانُه بأنه ليس شرطًا أن تبقى تلك الظروف التي كانت قبل الانتخابات كما هي بعد الانتخابات. ولكن من المهم أن تكون أبواب الحوار مفتوحة لكي نتمكن معًا من حلّ المشاكل. وبخصوص وحدة الموقف الكوردي في بغداد، أشار الرئيس بارزاني إلى أن أساس وحدة الموقف الكوردي في بغداد هو أن يكون هناك إيمان مشترك بالقضايا الاستراتيجية لإقليم كوردستان، وبمسألة الفيدرالية، والتزام بغداد الكامل بجميع بنود الدستور.

أما العلاقات بين بريطانيا وإقليم كوردستان والعراق، فكانت محورًا آخر من محاور اللقاء، حيث أبدى الجانبان اتفاقهما على أهمية استمرار هذه العلاقات وتطويرها في جميع المجالات.