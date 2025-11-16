الرئيس بارزاني يستقبل سفير كوريا الجنوبية لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني 2025، في بيرمام، لي جونيل، سفير كوريا الجنوبية لدى العراق.

وخلال اللقاء الذي حضره أيضاً سيونغجول ليم، القنصل العام لكوريا الجنوبية في أربيل، قدّم السفير الكوري الجنوبي تهانيه للرئيس بارزاني بمناسبة الفوز الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات مجلس النواب العراقي، كما أشاد بالتقدم والتطور اللذين أحرزهما إقليم كوردستان خلال السنوات الماضية بفضل حماية الاستقرار ووضع الخطط المُحكَمة والبرامج المُتقنة.

وأوضح أن علاقات بلاده مع شعب كوردستان تعززت منذ وجود فرقة الزيتون في أربيل، مشيراً إلى أن تلك العلاقات شهدت نمواً كبيراً في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وقطاعات أخرى، مبدياً أمله في تعميق هذه العلاقات وتوسيعها أكثر مستقبلاً.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن ترحيبه بالوفد الضيف، لافتاً إلى روابط الصداقة والعلاقات المتينة بين شعب كوردستان وشعب كوريا الجنوبية، مؤكداً أن شعب كوردستان يكنُّ الاحترام والتقدير لكوريا الجنوبية ولديه انطباع إيجابي نحوها.

وفي جانب آخر من اللقاء، سلّط الضوء على تاريخ نضال وصمود شعب كوردستان، وشدد الرئيس بارزاني على أن أي شعب بإمكانه أن يتقدم ويمضي قدماً في نهاية المطاف، إذا كان يملك الإرادة لذلك.

وكانت العملية السياسية في العراق، وخطوات ما بعد انتخابات مجلس النواب، إضافة إلى تهديدات الإرهاب ومخاطرها على استقرار المنطقة، محاور أخرى للقاء.