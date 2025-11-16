الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني 2025، في بيرمام، زياد البطارسة، القنصل العام الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي زار الرئيس بارزاني بهدف التعريف بنفسه بعد استلام مهام منصبه.

وخلال اللقاء، نقل القنصل العام الجديد للمملكة الأردنية الهاشمية تحيات وتقدير جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، إلى الرئيس بارزاني، وأكد أن أوامر وتوجيهات ملك الأردن كانت دائماً بضرورة تعزيز وتوسيع العلاقات والصداقة بين المملكة الأردنية الهاشمية وإقليم كوردستان.

كما قدّم القنصل العام للمملكة الأردنية التهاني والتبريكات إلى الرئيس بارزاني بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات وحصوله على أكثر من مليون صوت، واصفاً ذلك بأنه دليل واضح على مكانة الحزب لدى شعب كوردستان، والتقدم والازدهار الذي تحقق بفضل الحزب.

بدوره، شكر الرئيس بارزاني خلال اللقاء الملك عبد الله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية على دعمهم لشعب كوردستان في الأوقات العصيبة، ووصف جلالة الملك عبدالله الثاني بأنه أخ وصديق عزيز. كما أكد على تعميق العلاقات والصداقة بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات والأوضاع السياسية الداخلية في الإقليم محاور أخرى للقاء.