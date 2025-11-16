مصرع 4 مهاجرين إثر غرق قاربين قبالة سواحل ليبيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الليبية انتشال جثث أربعة مهاجرين إثر غرق قاربين يقلان نحو 100 مهاجر قبالة سواحل مدينة الخمس (120 كلم شرق العاصمة طرابلس).

وقال الهلال الأحمر الليبي في بيان نشر في وقت متأخر السبت إنه تلقى "بلاغا بالعثور على قاربين لمهاجرين مقلوبين بالقرب من شاطئ الخمس يوم الخميس، حيث كان القارب الأول على متنه 26 مهاجرا من الجنسية البنغلادشية، وقد فارق 4 منهم الحياة".

وأشار البيان إلى أن القارب الثاني كان على متنه 69 مهاجرا، بينهم 2 من الجنسية المصرية و67 من الجنسية السودانية، من بينهم 8 أطفال.

ولم يوضح الهلال الاحمر عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو عدد المفقودين، مكتفيا بالإشارة إلى مشاركته مع حرس السواحل في عمليات الانقاذ وانتشال جثث المهاجرين وتسليمهم للجهات المختصة.

وأظهرت صور نشرتها فرق الهلال الأحمر عبر فيسبوك عددا من المهاجرين على رصيف ميناء الخمس البحري بجانب القطعة البحرية لخفر السواحل، وهم يتلقون الاسعافات والغذاء، إضافة الى صور اظهرت جثث 4 مهاجرين تم وضعها داخل أكياس سوداء بلاستيكية.

وغالبا ما تشهد سواحل ليبيا حوادث غرق لقوارب محمّلة بالمهاجرين، وفق ما نقلته فرانس برس.

ولقي ما لا يقلّ عن 60 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، مصرعهم بعد غرق قاربين قبالة ليبيا منتصف هذا العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وفي حصيلة سابقة أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّه منذ بداية العام لقي 522 شخصا مصرعهم وفقد 494 قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط الذي "يظل أخطر طريق للهجرة في العالم" بسبب "ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد، وقدرات الإنقاذ المحدودة، والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية".

كما أوردت المنظمة اعتراض 23 ألف شخص وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام 2025، بينهم 2037 امرأة و 851 طفلا.