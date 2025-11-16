وفدٌ من مكتب الانتخابات للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- توجّه وفدٌ فني وقانوني من مكتب الانتخابات للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة جعفر إمينكي عضو اللجنة المركزية ورئيس دائرة الانتخابات في الحزب، اليوم الأحد إلى بغداد، لمتابعة نتائج الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية العراقية.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي بنسبة مشاركة وصلت لـ 56.11 % وفق ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة.

وتخطّى الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاجز مليون صوت.

وجرت الانتخابات التشريعية السادسة منذ تحرير العراق في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلّفت فساداً مستشرياً.