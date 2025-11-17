لمناقشة أمن الشرق الأوسط.. خبراء العالم يجتمعون في مؤتمر MEPS بـ دهوك الثلاثاء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بحضور الرئيس بارزاني، ينطلق مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط في دهوك الثلاثاء، وستتناول المناقشات التوترات والتغيرات في المنطقة.

و يشارك في المؤتمر هذا العام، الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، والمئات من القادة والشخصيات السياسية والنواب والدبلوماسيين والأكاديميين من دول مختلفة. ستتم مناقشة التوترات والتغيرات في الشرق الأوسط، والبحث عن السلام وحلول مستدامة لهذه التحديات.

انعقاد قمة ميبس يأتي بعد أسبوع من انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي، وتعتبر فرصة فريدة لدراسة المسار السياسي للعراق في ظل علاقاته مع الإدارة الجديدة لترامب. ويأتي ذلك في وقت شهد هذا العام العديد من التغيرات والأحداث الهامة والمؤثرة في العراق والشرق الأوسط، من بينها انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي، تعيين مبعوث خاص للولايات المتحدة إلى العراق، الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التغيرات في سوريا، وعملية السلام في تركيا وشمال كوردستان.

وتشهد محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم غد الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعمال النسخة السادسة من منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS)، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، بمشاركة خبراء دوليين وشخصيات سياسية وأكاديمية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة في مرحلتها الجديدة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "إدارة الأزمات في الشرق الأوسط الجديد"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبحسب الجامعة، سيشهد اليوم الأول خمس ورش عمل متخصصة تُناقش ملفات الأمن، الاقتصاد، التحولات الإقليمية، وحوكمة الأزمات.

أما اليومان الثاني والثالث فسيشملان جلسات رفيعة المستوى تُقام داخل إقليم كوردستان والعراق، بمشاركة متحدثين وخبراء دوليين.

وقال آري زاويتايي، مدير إعلام الجامعة الأمريكية في دهوك، إن مؤتمر MEPS لهذا العام يهدف إلى تقليل مخاطر الأزمات الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الفاعلين الإقليميين والدوليين، مع التركيز على دعم الازدهار الاقتصادي.

وأضاف أن المؤتمر يسلّط الضوء على السياسات والإجراءات التي يمكن أن توحّد الجهود، وتدفع العملية التنموية في المنطقة نحو مسارات أكثر استقرارًا وفاعلية.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.